Семак о Ловрене: «Непростое повреждение. Решал вопрос со своим специалистом, но это не ускорило реабилитацию, к сожалению»

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Сергей Семак ответил на вопрос относительно восстановления защитника Деяна Ловрена.

«Продолжает восстановление. Достаточно непростое повреждение.

Пошли навстречу Деяну, когда он попробовал решить вопрос посредством реабилитации у себя дома, со специалистом, которого он прекрасно знал. Но, к сожалению, это не ускорило его реабилитацию.

Сейчас каждый день занимается, восстанавливается, потихонечку бегает, но не с полной нагрузкой.

Думаю, его восстановление – не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель», – сказал главный тренер «Зенита».

Хорват не играет за петербуржский клуб с 12 декабря 2020 года.

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