«У Абрахама огромный потенциал, он отличный вариант для «Арсенала». Экс-защитник «канониров» Уинтерберн о форварде «Ромы»

Найджел Уинтерберн считает форварда Тэмми Абрахама подходящим игроком для «Арсенала».

«Еще летом, когда говорили о возможном переходе Абрахама в «Арсенал», я думал, что он вписывался в проект клуба. Он молодой игрок с огромным потенциалом, так что мое мнение не поменялось: отличный вариант для «Арсенала».

Но мне кажется, что сейчас он получает удовольствие от игры и не захочет переезжать. Он имеет постоянную практику, поэтому вряд ли вернется в Англию в следующем сезоне.

Я всегда вспоминаю слова Арсена Венгера о том, что Анелька считал, будто приехал в «Арсенал» на два года раньше, чем стоило.

И я бы удивился, если бы «Рома» решила Абрахама продать сейчас. Думаю, он пойдет безопасным путем и продолжит наслаждаться игрой [в Италии] в следующем сезоне», – сказал бывший защитник «Арсенала» FreeSuperTips.

Абрахам забил 23 гола за «Рому» в дебютном сезоне – больше Батистуты и Монтеллы. До рекорда Волка – 1 мяч