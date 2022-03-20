Дзагоев о Набабкине: «Доктор Ватсон – немного недалекий, но очень преданный друг. Но еще в нем есть что-то от Мориарти – злодей, пакостник»

сравнил с доктором Ватсоном.

– На сборах я перечитывал одно известное произведение мировой классики и случайно натолкнулся на роскошную фразу: «К явным недостаткам моего друга следует отнести нетерпимость в отношении людей, не обладающих интеллектом столь же подвижным и гибким, как его собственный». Никого не узнаешь в этом описании?

– Я понимаю, к чему ты ведешь. Да-да-да, похоже, очень похоже на меня. Если бы ты не упомянул классику, я бы подумал, что, возможно, это цитата Набы (смеется). А кто это сказал?

– Доктор Ватсон о Шерлоке Холмсе.

– Что-то в этом есть. Очень метко.

– Если ты у нас Холмс, мыслитель от футбола, кто в таком случае сам Наба?

– Ну, мы всегда ходим вместе, так что он доктор Ватсон и есть. Немного недалекий, но очень преданный друг (смеется).

Но еще в Набе есть что-то от Мориарти – эдакий злодей, пакостник. Точно, пусть будет Мориарти. А что, очень колоритный персонаж, – сказал хавбек ЦСКА о партнере по команде.

Дзагоев – особая сила ЦСКА. Даже со скамейки и мало играя, он маскировал проблемы в атаке и был в топе по созиданию