Эдуардо Камавинга: «Первый урок, который ты усваиваешь, будучи футболистом, – то, что игра не прощает. Нельзя позволять себе ошибки»

Эдуардо Камвинга рассказал о главном уроке, который преподает футбол.

«Я думаю, что первый урок, который ты усваиваешь, будучи футболистом, – то, что игра не прощает. И ты можешь быть на вершине и очень быстро упасть вниз. Ты должен быть стабильным, ты не должен позволять себе ошибки.

Я очень строг к себе. Даже если у меня была хорошая игра, но я допустил какие-то ошибки, я буду держать эти ошибки в голове. А потом буду говорить о них, или проанализирую свои действия после игры. У меня есть приложение, которое позволяет это делать. Но я предпочитаю сам посмотреть игру, а затем обсудить ее со своим агентом. Но в остальном я слежу за своей игрой [через приложение]», – сказал полузащитник .