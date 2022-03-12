Amnesty International: «Вопросы о владении «Челси» Абрамовичем стоило задавать много лет назад. Футбол не должен использовался для обеления репутации»

Правозащитники призвали тщательнее изучать владельцев клубов на фоне санкций против Романа Абрамовича.

«Очевидно, что в английском футболе многие годы доминировали большие деньги, но матч «Челси» – – особенно яркое напоминание о том, что сейчас мы живем в эпоху глобального обеления через спорт.

Покупка «Ньюкасла» Саудовской Аравией – яркий пример. [Наследный принц Саудовской Аравии] Мухаммед ибн Салман добавил «Ньюкасл» в портфель спортивных приобретений, призванных изменить международный имидж Саудовской Аравии и отвлечь внимание от ужасающей ситуации с правами человека в стране.

О связях с российским правительством давно известно, поэтому вопросы о его владении «Челси» стоило задавать много лет назад.

Уже почти два года мы говорим – АПЛ необходимо принять меры, чтобы английский футбол не использовался для обеления репутации», – заявил гендиректор Amnesty International в Великобритании Сача Дешмукх.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты