«Прибыль от финала ЛЧ для России – 50-100 млн евро. Но радости мы потеряли на гораздо большую сумму». Экономист Сонин о переносе игры

Экономист Константин Сонин рассказал о последствиях переноса финала Лиги чемпионов из России.

– Мы потеряли финал Лиги чемпионов. Очень грустно – как болельщику и как фанату интересов России в области футбола. Был предыдущий финал ЛЧ в Москве – его вспоминают 15 лет, это тоже было бы событие на годы. Как чемпионат мира-2018 – может, лучшее событие в России за 50 лет. Подозреваю, и за следующие 50 лет.

– А в плане денег что мы потеряли?

– Я не думаю, что мы что-то особенное потеряли в плане денег. Прибыль от финала ЛЧ для России – 50-100 млн евро. Но все-таки у нас весь этот футбол проводится не ради денег, а ради радости. И радости мы потеряли на гораздо большую сумму, – отметил профессор Чикагского университета и бывший член комиссии УЕФА по финансовому контролю клубов в интервью Sports.ru.