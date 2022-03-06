Губерниев о матче «Динамо» – «Спартак»: «Хочется, чтобы дерби получилось классным и все кайфанули. Вечная классика нашего футбола»

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Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Динамо»«Спартак».

«Если честно, даже сложно сказать, кто фаворит в этом матче. Команда Шварца набрала хороший ход, у них есть потенциал на успех в борьбе за чемпионство. Но ситуация максимально нестабильная, уже завтра клуб может остаться без тренера или некоторых легионеров.

«Спартак» проиграл ЦСКА, конечно, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Красно-белые тоже находятся в подвешенном состоянии, у «Спартака» имеются финансовые проблемы из-за понятных всем причин.

Сейчас есть много поводов для грусти и разочарования. Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули. Я жду большое количество забитых мячей, открытого и яркого футбола. Вечная классика нашего футбола не должна быть скучной!» – сказал телекомментатор.

Сегодня «Динамо» сыграет со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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Пока возвращение Промеса в «Спартак» – намного ниже ожиданий. Он редко идет в дриблинг и мало забивает

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