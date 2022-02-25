Отменен мартовский турнир клубов РПЛ в Краснодаре

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (клубы) Организация РПЛ Краснодар квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Футбол

РПЛ не будет проводить турнир в марте во время паузы на матчи сборных.

Ранее в этом месяце появилась информация, что лига предложила клубам провести товарищеский турнир, так как с 14 марта по 1 апреля в чемпионате будет пауза.

«Краснодар», который был одним из авторов идеи о проведении турнира, отказался принимать у себя команды. Возможной причиной называется большое количество желающих участников.

Полуфинальный стыковой матч ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта. Финальная игра должна пройти 29 марта.

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