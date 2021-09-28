Леон Классен, Мухин, Марадишвили, Умяров, Игнатов и Тюкавин вызваны в молодежную сборную России

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Объявлен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи квалификации Евро-2023 (U23).

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»).

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Данил Степанов («Арсенал»), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»), Даниил Корнюшин («Краснодар»), Леон Классен («Тироль»).

Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба – «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер («Ростов»)

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Владислав Яковлев (ЦСКА).

В следующем месяце молодежка проведет матчи против Северной Ирландии (8 октября) и Литвы (12 октября).

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