Тедди Шерингем: «Сравню Райса с Джеррардом, он на уровне лучших полузащитников мира. Поднял бы его цену до 150-160 млн фунтов»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и высказался о возможной продаже полузащитника «молотобойцев» .

«Я должен сравнить его со . Немногие игроки могут так грызть землю, как Деклан. То же самое делал Джеррард – он перебарывал людей в центре поля.

Добавьте это к его пасам, пониманию и знанию игры – очевидно, он получает наставления от Марка Нобла. По его желанию можно увидеть, как он любит игру и хочет стать лучше.

На мой взгляд, он на одном уровне с лучшими полузащитниками мира в данный момент, этого нельзя отрицать. Кажется, Мойес говорил, что он стоит 100 миллионов фунтов, не так ли?

Я бы держался за него и говорил: «Я хочу большего, этот игрок невероятный, он стоит большего. Если вы действительно хотите этого парня, вам придется разбить банку и показать, что вы о нем такого же мнения, как и я, потому что я не отпущу его за 100 миллионов фунтов стерлингов».

Когда летом лучший центральный нападающий в мире был выставлен на продажу, «Тоттенхэм» хотел за него 200 миллионов фунтов стерлингов, другие клубы не оценивали его так высоко. Я бы поднял цену Райса до 150-160 миллионов», – сказал Шерингем Genting Casino.