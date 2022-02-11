Лучано Спаллетти: «Если Серия А – это кондоминиум, то «Интер» – администратор. «Наполи» поборется за скудетто, если выиграет завтра»

Главный тренер «Наполи» поделился ожиданиями от матча 25-го тура Серии А против .

«Матч и «Интера» – это круто. Наша цель на сезон – обогнать несколько сильных клубов и вернуться в топ-4.

Мы знаем, что сможем побороться за скудетто, если выиграем. Это классная ситуация, которая заставляет нас улыбаться всю неделю, улыбка не сходит у нас даже ночью.

Если Серия А – это кондоминиум (форма объединения собственников недвижимости – прим. Sports.ru), то «Интер» – администратор.

Они очень хорошо оснащены, это действующий чемпион, который будет зол после проигранного миланского дерби. Большие команды ненавидят проигрывать.

Я сказал своей команде: «Мы должны были хорошо играть против «Венеции», как если бы это был «Интер», теперь мы должны быть так же хороши в игре против «Интера», как если бы они были «Венецией».

Класс, которым мы обладаем, нужно демонстрировать. Есть аспекты, в которых они лучше нас, и те, в которых мы лучше», – сказал тренер.

Матч «Наполи» – «Интер» пройдет 12 февраля, начало – в 20:00 по московскому времени. Миланский клуб лидирует в таблице, опережая соперника на 1 балл и имея игру в запасе.