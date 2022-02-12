«Наполи» и «Интер» сыграли вничью – 1:1. Джеко ответил на гол Инсинье

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В 25-м туре итальянской Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Интером» (1:1) в матче лидеров таблицы.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Интер» сохранил лидерство в Серии А – 54 очка в 24 матчах. «Наполи» на данную минуту идет вторым с 53 очками в 25 играх. 

Наполи – Интер 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
12 февраля, 20.00, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7, пенальти Инсинье, 1:1 – 47 Джеко.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Жезус, 84), Фабиан Руис (Замбо-Ангисса, 74), Инсинье (Унас, 84), Политано (Элмаз, 26), Осимхен (Мертенс, 84).
ИнтерХанданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 90), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 84), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 83).
Предупреждения:
Инсинье (37), Брозович (60).

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