«Наполи» и «Интер» сыграли вничью – 1:1. Джеко ответил на гол Инсинье

В 25-м туре итальянской Серии А сыграл вничью с (1:1) в матче лидеров таблицы.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Интер» сохранил лидерство в Серии А – 54 очка в 24 матчах. «Наполи» на данную минуту идет вторым с 53 очками в 25 играх.

Таблица Серии А

Статистика Серии А