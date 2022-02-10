⚡️Камила Валиева пришла на утреннюю тренировку на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева пришла на утреннюю тренировку в Пекине-2022.

Накануне появилась информация, что из-за положительной пробы Валиевой, взятой в декабре, перенесли церемонию награждения командного турнира Олимпиады-2022.

Вчера Валиева пропустила тренировку, сегодня утром она вместе со всем тренерским штабом присутствует на тренировке в олимпийском Пекине.

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