«Спартак» продлил контракт с Игнатовым до 2025 года

и полузащитник продолжают сотрудничество.

Московский клуб продлил контракт с 21-летним россиянином до мая 2025 года. Сегодня спортивный директор «Спартака» и игрок поставили подписи под соглашением.

«Я очень рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет душу. Надеюсь, что вместе со «Спартаком» мы добьемся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий.

Новый контракт – это дополнительная ответственность. Мне нужно работать еще больше и прогрессировать.

Верю, сможем выиграть трофеи, потому что у нас сейчас хорошая молодая команда, при этом опытные игроки тоже есть. Все в наших руках», – сказал Игнатов.

Михаил провел 15 матчей в в этом сезоне и получил 1 желтую карточку. Его статистика – здесь.

Фото: сайт «Спартака»