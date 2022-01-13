Победа «Реала» над «Барсой», Смолов вернулся в «Динамо», дичь на Кубке Африки, «Интер» взял Суперкубок Италии, переносы в КХЛ, Мозалев, Мишина и Галлямов выиграли короткую на ЧЕ и другие новости утра

1. «Реал» и «Барса» дали огня в полуфинале Суперкубка Испании – «Мадрид» обыграл каталонцев со счетом 3:2 и вышел в финал, забив победный гол на 98-й минуте в дополнительное время. Это 100-я победа «сливочных» над заклятым соперником, который не может обыграть «Реал» почти три года.

2. На Кубке Африки тоже был яркий день. Сначала матч Тунис – Мали закончился на отметке 89:49 по решению судьи (а сначала рефери вообще дал финальный свисток на 85-й минуте). Игру хотели возобновить через 40 минут, но Тунис просто отказался выходить на поле, а позже подал жалобу – хотят переигровки.

Матч Мавритании и Гамбии (0:1) выдался не таким интересным, но весело было до начала игры: организаторы трижды включили неправильный гимн Мавритании, а в итоге махнули рукой и перешли к гимну Гамбии.

3. Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо», где он начинал карьеру. На замену Федору железнодорожники взяли лучшего бомбардира «Славии» Кухту.

Также ЦСКА отдал Бистровича в аренду турецкому «Карагюмрюку» с правом выкупа, Мурило перешел из «Локомотива» в «Палмейрас», а Хуниор Алонсо подписал с «Краснодаром» контракт до 2025 года.

4. «Интер» в 6-й раз взял Суперкубок Италии, обыграв «Ювентус» (2:1) в сумасшедшей концовке – Алексис Санчес забил на 121-й минуте. Для тренера Симоне Индзаги это первый трофей во главе во главе миланского клуба.

Также в Италии прошел матч Кубка Италии, где «Аталанта» вышла в 1/4 финала, обыграв «Венецию» – 2:0. Алексей Миранчук отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями.

5. «Челси» обыграл «Тоттенхэм» и во втором полуфинале Кубка английской лиги (1:0) и вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Ливерпуль» – «Арсенал».

Также в Англии состоялся перенесенный матч 18-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Норвич», который закончился победой лондонской команды – 2:0.

6. КХЛ перенесла все матчи, запланированные на 15-21 января, из-за роста заболевших коронавирусом. Говорят, что и до приостановки регулярного чемпионата до олимпийской паузы недалеко, а то и вовсе полного завершения регулярки.

Пока же чемпионат продолжается: «Трактор» проиграл «Нефтехимику», «Адмирал» победил «Сибирь».

7. На чемпионате Европы по фигурному катанию Мозалев выиграл короткую программу у мужчин, Кондратюк – 2-й, Семененко – 3-й, Квителашвили – 4-й, Грассль – 5-й. Примечательно, что российская судья поставила Мозалева на третье место в короткой программе почти в двух баллах от Кондратюка и Семененко.

В соревнованиях пар Мишина и Галлямов выиграли короткую программу с мировым рекордом, Тарасова и Морозов – 2-е, Бойкова и Козловский – 3-и.

8. НХЛ. «Бостон» победил «Монреаль» (5:1), «Даллас» против «Сиэтла», «Торонто» играет с «Аризоной».

9. Эльвира Оберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, Миронова стала 8-й, Васнецова – 18-я, Резцова – 20-я, Казакевич – 35-я, Шевченко – 57-я.

Буртасова взяла серебро в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU, Гербулова – 11-я, Сливко – 12-я, Куклина – 29-я.

10. Муниципалитеты Петербурга выделили 14,9 млн рублей из бюджета на закупку билетов ледового шоу Навки с участием Загитовой. Всего было закуплено 10 937 билетов, которые распространялись бесплатно среди жителей.

11. НБА. «Вашингтон» обыграл «Орландо», «Индиана» уступила «Бостону». Другие результаты – здесь.

12. Пишут, что НХЛ дисквалифицирует игроков, если они самовольно поедут на Олимпиаду-2022.

13. FIS начала проверку по делу белорусских лыжниц Андриюк и Долидович. Они заявили, что лишились места в сборной по политическим мотивам.

14. «Ман Сити» – единственный чемпион из топ-8 лиг, чей доход за сезон-2020/21 стал выше, чем до пандемии. Только у них и «Баварии» прибыль за период. Кроме того, «горожане» впервые обошли «МЮ» по доходам за год – 570 против 494 млн фунтов.

15. «Почта России» стала спонсором ЦСКА. Логотипы компании будут на тренировочной форме футболистов, на сайте и в соцсетях.

16. Дакар-2022. Петерансель выиграл 10-й этап у Сайнса-старшего, 4 «КАМАЗа» возглавляют зачет грузовиков, ван Беверен вернул лидерство в классе мотоциклов

17. В баскетбольной Евролиге ЦСКА в гостях разгромил «Панатинаикос», совершив рывок 23:0 в первой половине.

18. Рэшфорд несколько дней не вставал с кровати после финала Евро-2020, а затем обратился к психологу. Форвард «МЮ» не забил пенальти.

Цитаты дня.

Патрис Эвра: «В каждом клубе есть минимум 2 игрока-гея. Я играл с гомосексуалистами»

Черданцев о Фарке: «Краснодар» в тупике. Жаль. Только лимит на иностранных тренеров спасет лигу от таких сумасбродных решений»

Тайсон Фьюри: «Джошуа проиграл стероидному средневесу. Приведите Усика к Цыганскому королю, я поставлю его на место»

«Роналду больше любого тренера, который придет в «МЮ». Я бы его выставил. Он не для современной игры». Экс-игрок «Арсенала» Гроувз о Криштиану

Жулин о критике в адрес небинарного ЛеДюка: «Уже пожалел, что сказал это все, потому что придурков в мире много. А извиняться не собираюсь»

Вячеслав Быков: «Грибники из НХЛ внаглую ходят граблями, загребая себе все в кошелку. Лига не уважает другие организации»

Журова о лимите: «Не хотелось бы, чтобы его увеличили, я патриот. Куда идти молодым отечественным футболистам? Их в Европе никуда не берут»

Хави: «Барселона» попрощалась с Суперкубком Испании, но избавилась от комплексов»

Кантона не будет смотреть ЧМ-2022: «Погибли тысячи. Катар ужасно обращался с теми, кто строил стадионы. Все решают деньги»