Муниципалитеты Петербурга выделили 14,9 млн рублей из бюджета на закупку билетов ледового шоу Навки с участием Загитовой

Муниципалитеты Санкт-Петербурга выделили из своих бюджетов в общей сложности 14,9 млн рублей для закупки билетов на ледовый мюзикл «Аленький цветочек».

Об этом свидетельствует официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

Местные администрации заключали контракты с ООО «Медиашоу». Всего было закуплено 10 937 билетов, которые затем разными способами распространялись бесплатно среди жителей, в том числе на официальных страницах округов в соцсетях.

Ледовое шоу, продюсером которого является Татьяна Навка, проходило в Петербурге с 30 декабря по 8 января с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Новая история любви бюджетных денег и шоу Навки с Загитовой: питерские муниципалитеты спустили на билеты 15 млн рублей