Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» перешел в .

«Благодарим Федора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте «Локо».

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Динамо» Смолов согласился на понижение зарплаты. В «Локо» он получал 3,1 млн евро в год.

«Динамо» заплатило за трансфер футболиста около 10 миллионов рублей.

В этом сезоне нападающий провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.

За железнодорожников Смолов выступал с августа 2018 года, провел 95 матчей и забил 29 голов. В составе «Локомотива» форвард дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.