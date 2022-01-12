Рэшфорд несколько дней не вставал с кровати после финала Евро-2020, а затем обратился к психологу. Форвард «МЮ» не забил пенальти

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд испытывал психологические сложности после поражения сборной Англии в финале Евро-2020 от Италии (1:1, по пен. 2:3).

Напомним, в том матче форвард вышел на замену перед серией пенальти и не реализовал свой удар.

Daily Mail пишет, что после финала Рэшфорд несколько дней не вставал с кровати. Затем он обратился за помощью к спортивному психологу. Это он сделал впервые в карьере.

Сообщалось, что продление контракта с Маркусом – приоритет для «Юнайтед». Срок его действующего соглашения рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 15 матчей за «МЮ» во всех турнирах и забил 3 гола. Его статистика – здесь.

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