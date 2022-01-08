Овечкин против «Сент-Луиса»: 3 броска и «минус 3» за 20:55 при 6:00 в большинстве

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:5). 

Россиянин не отметился результативными действиями во 2-й игре подряд.

Он по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров с 50 (24+26) очками, уступая только дуэту из «Эдмонтона» – Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю (по 53 очка). В гонке снайперов Овечкин идет на 2-м месте после Драйзайтля (26 голов). 

В этой игре нападающий (20:55, 6:00 – в большинстве, полезность «минус 3») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

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