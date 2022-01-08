У «Баварии» 2 поражения и ничья с «Гладбахом» в этом сезоне, общий счет – 2:8

проиграла на своем поле Менхенгладбах в матче 18-го тура Бундеслиги (1:2).

Мюнхенский клуб, таким образом, ни разу не смог одержать победу над «Гладбахом» в трех матчах в этом сезоне.

В августе прошлого года в 1-м туре чемпионата Германии команды сыграли вничью – 1:1. В октябре во 2-м раунде Кубка Германии «Боруссия» победила со счетом 5:0.

Таким образом, у «Баварии» два поражения и ничья с этим соперником, общий счет – 2:8.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах.