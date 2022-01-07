Левандовски забил 20-й гол в этом сезоне Бундеслиги. Он сделал это первым в топ-5 лиг Европы

Нападающий «Баварии» открыл счет в матче 18-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для 33-летнего форварда 20-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии, он проводит 18-ю игру.

Поляк первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 20 голов в топ-5 лиг Европы. Его ближайшие преследователи ( , Германия), ( , Италия) и ( , Англия) забили по 16 мячей.

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