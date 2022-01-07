Левандовски забил 20-й гол в этом сезоне Бундеслиги. Он сделал это первым в топ-5 лиг Европы

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 18-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах (1:0, первый тайм).
Этот гол стал для 33-летнего форварда 20-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии, он проводит 18-ю игру.
Поляк первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 20 голов в топ-5 лиг Европы. Его ближайшие преследователи Патрик Шик («Байер», Германия), Душан Влахович («Фиорентина», Италия) и Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия) забили по 16 мячей.
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