Правительство Франции из-за угрозы терроризма может отменить «Дакар»

Власти Франции сообщили, что взрыв перед ралли-рейдом «Дакар-2022», проходящим в Саудовской Аравии, может привести к отмене мероприятия.

30 декабря взорвалась машина с пятью французскими участниками. Гонщик Филипп Бутрон получил серьезные травмы ног, ему потребовалась операция. Власти Франции предполагают, что взрыв мог стать следствием атаки террористов.

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Министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан сегодня выступил с новым заявлением.

«Мы посчитали, что, может, лучшим решением будет отказ от данного спортивного мероприятия. Вопрос по-прежнему открыт. Это потенциально могла быть террористическая атака против «Дакара», – сказал министр в эфире BFM.

Пилот Тьерри Ришар, также находившийся в машине, заявил, что взрыв был намеренным.

«Это была атака, нас подорвали. Как на войне. Мы не тупые и понимаем, как выглядит взрыв», – сообщил спортсмен AFP.

Ралли-рейд, который организует французская компания Amaury Sport Organisation, стартовал 2 января и должен продлиться до 14 января. До 2009 года ралли проводилось на территории Африки, однако по соображениям безопасности гонку перенесли в Южную Америку. С 2020 года «Дакар» проходит в Саудовской Аравии.

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