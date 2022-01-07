Миранчук не хочет переходить в «Дженоа» из «Аталанты»

Переход полузащитника из «Аталанты» в на данный момент не согласован.

По данным журналиста Фабрицио Романо, пока не получается договориться об условиях сделки со стороной футболиста. Сами клубы все согласовали.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио уточняет, что российский игрок не хочет уходить в «Дженоа», хотя «Аталанта» убеждает его, что это наилучший вариант.

Ранее стало известно, что в приглашении 26-летнего хавбека лично заинтересован главный тренер команды из Генуи Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Миранчук провел 10 матчей в Серии А, забив один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.