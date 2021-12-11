Экс-судья Николаев: «Соболева за игровой эпизод и Нобоа за очевидную грубость наказывают одинаково – красной. Несправедливо»

Бывший футбольный арбитр Алексей Николаев сравнил удаления форварда и полузащитника .

Нобоа получил прямую красную карточку в матче со «Спартаком» (3:0) за то, что наступил полузащитнику московской команды Квинси Промесу шипами на ахиллово сухожилие.

Соболев был удален в игре 17-го тура с «Ахматом» (2:1) после того, как пробил по мячу и шипами попал в ногу хавбека грозненского клуба Игоря Коновалова.

«На мой взгляд, несправедливо, когда и за такой игровой эпизод, какой был у Соболева, и за очевидную грубость, какую мы увидели от Нобоа, игроки получают одинаковое наказание – красную карточку.

Когда идет игра в мяч изначально, а потом продолжение вот этого движения – куда деть ногу? Наверное, должны быть поправки в этой ситуации», – сказал Николаев.

Игру «Спартака» с «Ахматом» судила бригада Виталия Мешкова. Главным рефери матча между москвичами и «Сочи» был Сергей Иванов.

Фото: кадры из трансляций , «Матч Премьер»