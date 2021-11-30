Свинов о переходе в «Спартак»: «Это великий клуб, один из самых топовых в России. Всегда борется за чемпионство. Я счастлив»

Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал переход в «Спартак».

– Ты только что подписал контракт со «Спартаком», расскажи, что чувствуешь.

– Доволен, что подписал контракт с таким клубом. Это великий клуб с большой историей, самая титулованная команда России. Я счастлив.

– Мог представить, что карьера будет так стремительно развиваться?

– Честно говоря, до сих пор немного не верится, но я много работал для этого. Тяжелый труд, как известно, окупается. Надеюсь, так и будет продолжаться.

– «Факел» борется за выход в , ты был основным вратарем. Почему решился на трансфер именно сейчас?

– Потому что «Спартак» – очень большой клуб, один из самых топовых клубов России, если не самый топовый. Всегда борется за самые высокие места, всегда борется за чемпионство.

Хочется становиться сильнее, а чтобы становиться сильнее, надо конкурировать с самыми сильными. Было трудно [принять решение], но я считаю, что надо переходить, когда появляется такой вариант, – сказал Свинов.

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