Ведран Чорлука: «У Хорватии лучше игроки, чем у России. Это не неуважение, просто факт»

Тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука прокомментировал победу над Россией в матче квалификации ЧМ-2022 (1:0).

– Мы провели сегодня очень хорошую игру. Был хороший прессинг, хорошо атаковали, просто не допускали ничего со стороны команды России. Но мы ожидали, что будем эту игру контролировать. Конечно, не ожидали такую погоду, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира.

– Перед матчем вы сказали, что были очень уверены в себе, уверенно говорили о победе. Почему так?

– Хотим – не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем у России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через стыки пройдет дальше. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию.

– Вы верите, что эта команда может пройти еще дальше?

– Конечно, могут. Они провели в этом сезоне очень много тяжелых игр и выигрывали. Надо, скажу просто по-хорватски, добавить яйца в ключевых играх, – сказал Чорлука.

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция