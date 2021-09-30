Министр внутренних дел Чехии: «Жду извинений от Шотландской футбольной ассоциации». Член SFA сравнил чешских детей с гнилыми фруктами

Вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что ждет извинений от Шотландской футбольной ассоциации (SFA).

Во время матча – «Рейнджерс» (1:0), когда на стадионе в Праге было только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет, болельщики чешского клуба освистывали каждое касание полузащитника шотландцев , который в прошлом сезоне стал участником расистского скандала с игроком пражской «Славии» Ондржеем Куделой.

Советник SFA по равенству и разнообразию Марвин Бартли после игры сравнил чешских детей с гнилыми фруктами. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от него извинений.

«Верю, что британская сторона должна дистанцироваться от подобных заявлений [с осуждением детей]. Жду извинений от Шотландской футбольной ассоциации», – поддержал коллегу Гамачек.

Он также призвал чехов задуматься о своей безопасности в случае поездки на ответный матч в Глазго.

«Мы предприняли шаги, которые должны привести к повышению безопасности чешских граждан в Шотландии. Я ожидаю, что болельщики «Спарты» захотят поддержать команду. Я хотел бы призвать их хорошенько подумать относительно визита в Шотландию.

В своем письме я обратился к министру внутренних дел Шотландии и попросил его обратить внимание на безопасность чешских граждан в стране. Это могут быть болельщики, туристы, а также люди в командировках», – сказал Гамачек.

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