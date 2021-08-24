Клопп о паузе на год: «Когда мой контракт с «Ливерпулем» закончится, я хочу вспомнить, что такое нормальная жизнь»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь заявил, что хочет взять паузу в работе после окончания контракта с клубом.

«Когда мой контракт с «Ливерпулем» подойдет к концу, когда бы это ни произошло, сначала я хочу вспомнить, что значит вести нормальную жизнь.

Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе. Пропуск года может пойти на пользу.

У меня прекрасная работа, я очень люблю ее. Единственная проблема – она никогда не заканчивается, нет возможности отключиться», – сказал Клопп.

Срок действующего контракта немецкого тренера с «Ливерпулем» истекает в 2024 году.

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