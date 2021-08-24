Дзюба не забил в 7 стартовых матчах сезона. В 2017-м было 10 игр без голов

выиграл у ЦСКА (1:0) в 6-м туре .

Нападающий петербургской команды , вышедший на поле на 64-й минуте, вновь не смог отличиться. За семь матчей с начала сезона форвард не забил еще ни одного гола, 4 из этих игр он начинал в стартовом составе. При этом Дзюба ассистировал Азмуну, забившему победный мяч.

В прошлый раз столь длительная серия без забитых мячей у Дзюбы была в сезоне-2017/18. Тогда он не мог поразить ворота соперника на протяжении 10 матчей с начала сезона.

С полной статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Дзюба сделал ассист на Азмуна в матче с ЦСКА. Это его первое результативное действие в этой РПЛ