Кроос о Мбаппе в «Реале»: «Уход Месси из «Барсы» в «ПСЖ» может быть полезен для нас»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал уход форварда Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Возможно, в этом переходе есть и кое-что хорошее для нас, ведь главный соперник потерял лучшего футболиста.

Определенно, вся эта история с Месси может принести нам пользу», – сказал Кроос, имея в виду возможный переход форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента следующим летом.

Кроос о лучшем игроке мира: «Роналду. Конечно, я предвзят, он внес решающий вклад в то, что у меня много трофеев. Мне нельзя назвать Месси»

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