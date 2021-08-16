Кроос о Мбаппе в «Реале»: «Уход Месси из «Барсы» в «ПСЖ» может быть полезен для нас»

Полузащитник прокомментировал уход форварда из «Барселоны» в .

«Возможно, в этом переходе есть и кое-что хорошее для нас, ведь главный соперник потерял лучшего футболиста.

Определенно, вся эта история с Месси может принести нам пользу», – сказал Кроос, имея в виду возможный переход форварда из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента следующим летом.

Кроос о лучшем игроке мира: «Роналду. Конечно, я предвзят, он внес решающий вклад в то, что у меня много трофеев. Мне нельзя назвать Месси»