Себастьян Дриусси: «Петербург – потрясающий, «Зенит» – фантастический. Многому научился здесь»

Нападающий Себастьян Дриусси попрощался с , контракт с которым он выкупил.

«Всем привет, спасибо большое (произнес это на русском языке – прим. Sports.ru)!

Дорогой «Зенит» и его болельщики! Во-первых, огромное спасибо вам за эти 4 года, которые мы провели вместе. Спасибо от меня и моей семьи.

Петербург – потрясающий город, а «Зенит» – фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов. И они не только классные игроки, но и замечательные люди.

Спасибо за вашу любовь! Вы и Петербург навсегда останетесь в моем сердце. И не только из-за футбола. Но еще и потому, что именно здесь я узнал, каково это – стать отцом. Здесь родилась моя дочь, и это незабываемое чувство.

И, наконец, огромное спасибо всему тренерскому штабу, врачам и персоналу клуба. Не хочу забыть ни одного человека, потому что все они были частью моей жизни здесь, всегда были рядом и приходили на помощь.

Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе, за все турниры, в которых победили. Может быть, однажды мы встретимся вновь.

Желаю «Зениту» большой удачи в новом сезоне, побед и титулов. Не сомневаюсь, что год для клуба будет очень успешным!

Крепко обнимаю вас и очень люблю!» – сказал Дриусси.

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