Марсело останется в «Реале» на следующий сезон. Руководство клуба ценит бразильца

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Защитник Марсело проведет еще один сезон в «Реале».

Бразилец связался с руководством клуба, чтобы прояснить ситуацию на фоне информации о его возможной продаже. 33-летнего игрока заверили, что ему не о чем беспокоиться, сообщает Marca.

«Реал» по-прежнему ценит своего вице-капитана и уважает желание игрока отработать до конца свой контракт, срок которого истекает следующим летом.

Также на решение сохранить Марсело в команде повлияло мнение тренера Карло Анчелотти.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время он выиграл 22 трофея с клубом.

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