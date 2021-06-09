Марсело останется в «Реале» на следующий сезон. Руководство клуба ценит бразильца

Защитник Марсело проведет еще один сезон в .

Бразилец связался с руководством клуба, чтобы прояснить ситуацию на фоне информации о его возможной продаже. 33-летнего игрока заверили, что ему не о чем беспокоиться, сообщает Marca.

«Реал» по-прежнему ценит своего вице-капитана и уважает желание игрока отработать до конца свой контракт, срок которого истекает следующим летом.

Также на решение сохранить Марсело в команде повлияло мнение тренера .

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время он выиграл 22 трофея с клубом.