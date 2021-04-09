Зинедин Зидан: «Челси» здорово начал матч, но во втором тайме мы владели инициативой»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями по итогам первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

«Первый тайм получился очень тяжелым. Но во второй половине нам удалось захватить контроль над ситуацией.

Соперник играет быстро, у них хорошие футболисты, они здорово начали матч. Однако во втором тайме мы чаще владели инициативой.

Мы продолжаем борьбу в этом противостоянии и в целом мы довольны показанной игрой. На выезде мы играем хорошо, прессингуем высоко.

«Челси» не зря вышел в полуфинал – это хорошая команда. Второй матч будет боевым.

Эдер Милитао провел отличный матч, но я отмечу всю команду. Наши игроки отдали все силы», – заявил Зидан в интервью Movistar.

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