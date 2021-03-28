«Краснодар» хочет сохранить Мусаева в клубе, если он не получит предложений от других команд

«Краснодар» поддержит бывшего главного тренера команды Мурада Мусаева, если другие клубы не проявят к нему интерес.

По информации Sport24.ru, «Краснодар» намерен сохранить Мусаева в структуре клуба, если он не получит предложений от других клубов.

всю тренерскую карьеру провел в «Краснодаре», начиная с детско-юношеского футбола. В 2018 году был назначен старшим тренером первой команды, а в 2020 году после получения лицензии стал главным тренером.

Под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а также вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня стало известно, что новым главным тренером южан стал Виктор Гончаренко, ранее работавший с ЦСКА.

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