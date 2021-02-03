Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство. Он уже заплатил 5 тысяч евро штрафа за это

Теги Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон серия А Италия дисквалификации религия Футбол

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч Серии А за богохульство.

Изначально голкипера оштрафовали на 5 тысяч евро после того, как он выругался во время матча итальянского чемпионата против «Пармы» (4:0), однако затем было решено вынести 43-летнему итальянцу более строгое наказание.

Игроки клубов Серии А не первый раз в этом сезоне получают наказания за богохульство – ранее были дисквалифицированы защитник «Ромы» Брайан Кристанте и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.

Подобные ругательства считаются одними из самых серьезных в итальянском языке.

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