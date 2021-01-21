Погба о причинах перемен в «МЮ»: «Никто не хитрит, бегая меньше или не отрабатывая в защите»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Поль Погба Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о причинах изменений в игре команды в текущем сезоне.

«Психология. Мы стали играть больше как команда. Мы стали намного лучше играть вместе, намного лучше прессинговать вместе. Никто не хитрит. Под этим я подразумеваю, что нет тех, кто бегает меньше или не отрабатывает в защите.

Это было проблемой. Когда мы все вместе, все намного проще. Если кто-то прилагает меньше усилий, у команды возникают небольшие проблемы. Когда все вместе, всегда проще.

Я на контракте, я здесь, я наслаждаюсь собой. Все знают, что у меня остался год по соглашению, я буду общаться с клубом. Тогда и посмотрим, что и как. Моя цель сейчас – выиграть что-нибудь. Я думаю только о победах», – сказал Погба в эфире BT Sport. 

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