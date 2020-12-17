Жорди Альба: «Понимаю, почему люди могут ненавидеть меня. Я действительно жестко играю»

Защитник «Барселоны» высказался об отношении болельщиков и соперников.

«Понятно, что если люди знают меня только благодаря футболу, то они подумают, что я один из самых ненавидимых игроков. Это понятно. Таков мой стиль игры, и именно он сделал меня тем игроком, что я являюсь сегодня, благодаря ему я нахожусь здесь.

Остальные знают, какой я человек. Я очень скромен и ценю все то, что есть в моей жизни. Игрок Жорди никак не связан с человеком Жорди или Жорди как партнером по команде.

Да, я действительно жестко играю. Понимаю, почему люди, которые меня не знают, могут меня ненавидеть», – сказал Альба в интервью Movistar+.

В этом сезоне испанец, выступающий за «Барсу» с 2012 года, забил один гол и сделал три голевые передачи в 17 матчах .