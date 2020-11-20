Марат Сафин: «Ну давайте сожжем Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так. Бред! XXI век на дворе»

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин не согласен с критикой в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его интервью.

– На днях вы сказали: «Раньше плакал, когда «Спартак» проигрывал, а сейчас даже слез нет, убить их хочется». Не резковато?

– Мое мнение я могу высказывать где угодно и как угодно. Я имею на это право, это мое личное мнение. Отношусь к этому с юмором, потому что по-другому к этому относиться нельзя. Если у кого-то не хватает мозгов и нет чувства юмора, это их проблемы.

Я говорил это с иронией, ни на кого бочку не качу. Еще раз, нужно отнестись к этому с юмором! Каждый делает то, что он хочет, у каждого Абрама своя программа.

– проиграла два матча, Черчесов резко выступил в телеэфире. После этого заговорили о его возможной отставке. Ваше мнение на этот счет?

– Все мы взрослые люди. Станислав Саламович – тоже взрослый человек, он – профессионал. Все ошибаются. Для меня же вся эта ситуация вылилась в бесконтрольную тему. Полстраны хайпанули на этой истории. Ну и толку-то? Черчесов – уважаемый человек, я тоже к нему отношусь с уважением. Есть положение дел, которое нужно вывести в нормальное русло. Вот и все!

А эти дилетанты и псевдоспортсмены уже начали рассуждать: стоит ли Черчесову тренировать или не стоит. Кто эти люди? Есть профессионалы из футбола, а есть те, кто не имеет отношения к футболу и начинает трындеть что-то непонятное, они просто сотрясают воздух!

– Кому это нужно?

– Хайпуют те, кто не разбирается в футболе, они высказывают свое мнение, которое никому не интересно. У нас всегда было так: нужно рубануть, все отнять! Я не знаю, кто так мыслит. Но мы же адекватные люди, ну давайте мы сожжем Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так! Ну это же бред полный! XXI век на дворе.

Ну и кто пишет эти комментарии? Есть профессионалы, а есть диванные войска. Какие комментарии слушать? Кто эти люди? Есть профи, а есть те, кто не имеет к делу никакого отношения. И что, я должен читать дилетантов? – сказал Сафин.

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