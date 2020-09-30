Кирильчева о комикс-ролике «Зенита»: «Money, money, money»

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева отреагировала на ролик-комикс «Зенита», посвященный предстоящему старту команды в Лиге чемпионов.

Комментатор Федор Погорелов высказался о видео в твиттере: «Это несомненная удача. С самоиронией, вкусом, без кукол, натужного юмора, изящно. История интегрирована тонко: портрет Леонида Иванова на стене. Много пасхалок: принц Персии, колесница, колхоз. Блеск».

Кирильчева ответила на твит Погорелова словами из песни группы ABBA Money, Money, Money («Деньги, деньги, деньги»):

Money, money, money

Must be funny

In the rich man’s world

Money, money, money

Always sunny

In the rich man’s world

Aha-ahaaa

В июле ЦСКА выпустил юмористическое кукольное шоу. «Зенит» в соцсетях отреагировал на него фэйспалмом.