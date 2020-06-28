«Зенит» отреагировал фэйспалмом на кукольное шоу ЦСКА

в твиттере отреагировал на новое шоу ЦСКА.

Ранее армейцы объявили о запуске шоу Footdoll, в котором общаются куклы в виде капитана , главного тренера команды и генерального директора клуба .

В выбранном «Зенитом» отрывке шутят о самом быстром игроке ЦСКА. Кукла Акинфеева говорит, что самый быстрый футболист в команде – Вадим Карпов: «Михалыч, ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает».

Просмотрев этот отрывок, талисман «Зенита» лев ударил себя лапой по лицу, изобразив фэйспалм.

🤷‍♂️ Вместо настоящего Бабаева на матче ЦСКА – огромная кукла. Зачем?