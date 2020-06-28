«Зенит» отреагировал фэйспалмом на кукольное шоу ЦСКА

«Зенит» в твиттере отреагировал на новое шоу ЦСКА.
Ранее армейцы объявили о запуске шоу Footdoll, в котором общаются куклы в виде капитана Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
В выбранном «Зенитом» отрывке шутят о самом быстром игроке ЦСКА. Кукла Акинфеева говорит, что самый быстрый футболист в команде – Вадим Карпов: «Михалыч, ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает».
Просмотрев этот отрывок, талисман «Зенита» лев ударил себя лапой по лицу, изобразив фэйспалм.
July 28, 2020
🤷♂️ Вместо настоящего Бабаева на матче ЦСКА – огромная кукла. Зачем?