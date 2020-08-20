4:3 в матче «Ливерпуля» и «Лидса», лидерство «Сочи», победа Осаки на US Open, ролик «Спартака» с вуду-куклой коня и другие новости утра

1. «Сочи» победил «Ахмат» и возглавил таблицу РПЛ до игр «Спартака» и «Зенита». В других матчах 7-го тура «Урал» нанес поражение «Химкам», а «Тамбов» – «Уфе». Нобоа возглавил гонку бомбардиров РПЛ, забив «Ахмату». У него 5 голов в 7 турах. Игроки «Ротора» больны коронавирусом. Матч с «Краснодаром» вроде все же состоится, хотя всякое возможно… «Спартак» перед игрой с ЦСКА выложил ролик, где втыкают булавки в куклу с надписью «конь».

2. Вовсю идет 1-й тур АПЛ! «Ливерпуль» добился победы над «Лидсом» – 4:3, хотя гости трижды отыгрывались. Салах сделал хет-трик. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» – 3:0. У Виллиана 2 ассиста. Магуайр останется капитаном «Ман Юнайтед», несмотря на буйства во время отдыха в Греции.

3. Осака победила Азаренко и взяла третий титул на турнирах «Большого шлема». Наоми – первая за 25 лет чемпионка US Open, отыгравшаяся с 0:1 по сетам в финале.

4. Овечкин открыл матч «Сибирь» – «Куньлунь» в Новосибирске и обсудил с губернатором развитие юношеского хоккея. Все это накануне выборов в регионе. Совпадение?

5. В КХЛ московское «Динамо» победило «Барыс» в овертайме, ЦСКА обыграл «Амур». Только хабаровчане и «Куньлунь» еще не набрали очков в сезоне. «Динамо» впервые добилось победы.

6. В рамках Кубка Стэнли «Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче финала Запада. Добби приносит победы! Ламорелло стал лауреатом приза лучшему генменеджеру НХЛ, его работу в «Айлендерс» оценили.

7. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор задержан полицией Корсики по подозрению в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.

8. В плей-офф НБА «Лейкерс» разгромили «Хьюстон» и вышли в финал конференции.

9. Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Афкари казнен властями страны. Его обвиняли в убийстве силовика и организации протестов.

10. Начались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Коляда, Самарин, Мозалев и Гуменник представили короткие программы. То же самое сделали Медведева, Косторная, Трусова, Щербакова и Валиева. На Sports.ru можно прочесть удобную сводку всех главных тем.

11. 93 футболиста выступили против насилия в Беларуси. Они заявили, что отстаивают правду, справедливость и свободу.

12. Месси отыграл тайм за «Барселону» в товарищеском матче с «Химнастиком», ставшем чем-то вроде дебюта для тренера Кумана. Гризманн забил с пенальти, когда Лео был на поле, также голы на счету Дембеле и Коутиньо. Кстати, Месси остался капитаном «Барселоны».

13. Неймар будет играть с надписью «Король» на бутсах. Он начал сотрудничать с Puma.

14. АЕК под руководством Карреры проиграл «Олимпиакосу» в финале Кубка Греции.

15. «Локомотив» предложит 12 млн евро за лучшего бомбардира «Порту» Тикиньо. Сохраняется интерес к Манджукичу, клуб ведет с ним переговоры. Кузяеву «Локомотив» готов платить 2 млн евро в год.

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