«Мы за правду, справедливость и свободу». 93 футболиста выступили против насилия в Беларуси

93 белорусских футболиста выступили по поводу событий в стране.
Игроки осудили насилие, пытки и избиения белорусских граждан.
«Мы за правду, справедливость и свободу», – заявил полузащитник БАТЭ Станислав Драгун.
Вместе с ним с обращением выступили одноклубники Дмитрий Бага, Егор Филипенко и Павел Нехайчик, ветераны «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма, Андрей Хачатурян и Максим Бордачев, лидеры «Немана» Павел Забелин и Дмитрий Дударь, защитники «Ислочи» и солигорского «Шахтера» Павел Рыбак и Александр Сачивко, а также другие игроки высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных Беларуси.
9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.
Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.