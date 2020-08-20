«Мы за правду, справедливость и свободу». 93 футболиста выступили против насилия в Беларуси

93 белорусских футболиста выступили по поводу событий в стране.

Игроки осудили насилие, пытки и избиения белорусских граждан.

«Мы за правду, справедливость и свободу», – заявил полузащитник БАТЭ Станислав Драгун.

Вместе с ним с обращением выступили одноклубники , и , ветераны Владимир Бушма, и , лидеры и Дмитрий Дударь, защитники и солигорского и Александр Сачивко, а также другие игроки высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных Беларуси.

9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.