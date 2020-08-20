Месси остался капитаном «Барселоны» на следующий сезон

«Барселона» представила капитанов команды на предстоящий сезон.
Капитанами сине-гранатовых останутся Лионель Месси, Серджи Буксетс, Жерар Пике и Серджи Роберто – в указанном порядке очередности.
Для Месси следующий сезон станет 17-м за первую команду «Барселоны» и третьим – в роли капитана.
Бускетс и Пике проведут за каталонский клуб 13-й сезон, Серджи Роберто выступает за основу «Барсы» с 2013-го.
В конце августа появилась информация, что Месси хочет уйти из «Барселоны». Аргентинец не смог договориться с руководством об условиях трансфера и в итоге решил остаться.
© Leo #Messi— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 12, 2020
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© @3gerardpique
© @SergiRoberto10
Els 4⃣ capitans de la temporada 2020/21https://t.co/ifARf9cMFB