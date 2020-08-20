Месси остался капитаном «Барселоны» на следующий сезон

представила капитанов команды на предстоящий сезон.

Капитанами сине-гранатовых останутся , Серджи Буксетс, и – в указанном порядке очередности.

Для Месси следующий сезон станет 17-м за первую команду «Барселоны» и третьим – в роли капитана.

Бускетс и Пике проведут за каталонский клуб 13-й сезон, Серджи Роберто выступает за основу «Барсы» с 2013-го.

В конце августа появилась информация, что Месси хочет уйти из «Барселоны». Аргентинец не смог договориться с руководством об условиях трансфера и в итоге решил остаться.