Месси остался капитаном «Барселоны» на следующий сезон

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«Барселона» представила капитанов команды на предстоящий сезон.

Капитанами сине-гранатовых останутся Лионель Месси, Серджи Буксетс, Жерар Пике и Серджи Роберто – в указанном порядке очередности.

Для Месси следующий сезон станет 17-м за первую команду «Барселоны» и третьим – в роли капитана.

Бускетс и Пике проведут за каталонский клуб 13-й сезон, Серджи Роберто выступает за основу «Барсы» с 2013-го.

В конце августа появилась информация, что Месси хочет уйти из «Барселоны». Аргентинец не смог договориться с руководством об условиях трансфера и в итоге решил остаться.

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