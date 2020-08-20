«Арсенал» разнес «Фулхэм» (3:0) в стартовом матче АПЛ. У Виллиана 2 ассиста

В стартовом туре нового сезона АПЛ «Арсенал» на выезде разгромил «Фулхэм» (3:0), вернувшийся в топ-дивизион.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стоит отметить, что за «Арсенал» дебютировали два новичка команды – Габриэл Магальяэс и Виллиан. Виллиан отметился двумя голевыми передачами, а Габриэл забил гол.
- Дата проведения
- 12 сентября, 14.30, «Крэйвен Коттэдж»
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Фулхэм –
Родак, Брайен, Одои, Хектор, Рим, Онома (Декордова-Рид, 75), Кебано (Замбо-Ангисса, 63), Кэрни, Рид, Кавалейру, Камара (Митрович, 63).
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Арсенал –
Лено, Бельерин, Габриэл, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака (Себальос, 79), Виллиан (Пепе, 76), Тирни, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 87).