«Арсенал» разнес «Фулхэм» (3:0) в стартовом матче АПЛ. У Виллиана 2 ассиста

В стартовом туре нового сезона АПЛ «Арсенал» на выезде разгромил «Фулхэм» (3:0), вернувшийся в топ-дивизион.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоит отметить, что за «Арсенал» дебютировали два новичка команды – Габриэл Магальяэс и Виллиан. Виллиан отметился двумя голевыми передачами, а Габриэл забил гол.

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