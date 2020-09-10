Овечкин открыл матч «Сибирь» – «Куньлунь» в Новосибирске: «Поздравляю с началом сезона КХЛ»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Куньлунем» (0:0, 1-й период).
Хоккеист обратился к новосибирским болельщикам, открывая игру.
«Добрый день, дорогие болельщики! Поздравляю вас с началом сезона КХЛ.
Надеюсь, скоро трибуны в Новосибирске будут заполнены не на 25, а на все 100%.
«Сибирь» всегда славилась своими болельщиками», – сказал Овечкин.
Отметим, что Овечкин посетил игру вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой совета директоров компании «Сибантрацит» Катериной Босов.