Месси отыграл тайм за «Барсу» в матче с «Химнастиком». Гризманн бил пенальти, когда Лео был на поле

«Барселона» провела товарищеский матч против «Химнастика» (3:1).
Голами за «блауграну» отметились полузащитники Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо, а также форвард Антуан Гризманн. За команду из Таррагоны забил хавбек Хави Бонилья.
Нападающий Лионель Месси отыграл за «Барсу» один тайм, не отметившись результативными действиями. Примечательно, что во время его нахождения на поле был назначен пенальти в ворота «Химнастика», который исполнял не аргентинец, а Гризманн.
Это был первый товарищеский матч «Барселоны» под руководством нового главного тренера Роналда Кумана.
- Дата проведения
- 12 сентября, 20.00, «Эстади Йохан Кройфф»
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Барселона –
Нето (Пенья, 46), Пике (Араухо, 46), Лангле (де Йонг, 46), Альба (Фирпо, 46), Серджи Роберто (Семеду, 46), Аленья (Пуч, 46), Бускетс (Конрад, 46), Дембеле (Куэнка, 46), Педри (Тринкау, 46), Месси (Брэйтуэйт, 46), Гризманн (Коутиньо, 46).
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Химнастик Таррагона –
Вильфред (González, 46), Ориоль (Гиу, 76), Руэда (Миранда, 76), Альбарран, Тьенса (Фран Карбиа, 60), Бонилья (Пратс, 87), Trilles, Бруги (Grifell, 60), Ribelles (Prudhomme , 76), Олива (Lasso, 60), Аман (Ballesteros, 60).