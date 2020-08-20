Месси отыграл тайм за «Барсу» в матче с «Химнастиком». Гризманн бил пенальти, когда Лео был на поле

провела товарищеский матч против «Химнастика» (3:1).

Голами за «блауграну» отметились полузащитники и Филиппе Коутиньо, а также форвард . За команду из Таррагоны забил хавбек Хави Бонилья.

Нападающий Лионель Месси отыграл за «Барсу» один тайм, не отметившись результативными действиями. Примечательно, что во время его нахождения на поле был назначен пенальти в ворота , который исполнял не аргентинец, а Гризманн.

Это был первый товарищеский матч «Барселоны» под руководством нового главного тренера .

Месси остался капитаном «Барселоны» на следующий сезон