Месси отыграл тайм за «Барсу» в матче с «Химнастиком». Гризманн бил пенальти, когда Лео был на поле

Теги Роналд Куман Барселона Химнастик Лионель Месси Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Филиппе Коутиньо Антуан Гризманн Усман Дембеле Футбол

«Барселона» провела товарищеский матч против «Химнастика» (3:1).

Голами за «блауграну» отметились полузащитники Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо, а также форвард Антуан Гризманн. За команду из Таррагоны забил хавбек Хави Бонилья.

Нападающий Лионель Месси отыграл за «Барсу» один тайм, не отметившись результативными действиями. Примечательно, что во время его нахождения на поле был назначен пенальти в ворота «Химнастика», который исполнял не аргентинец, а Гризманн.

Это был первый товарищеский матч «Барселоны» под руководством нового главного тренера Роналда Кумана.

Барселона Испания – Химнастик Таррагона Испания 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
12 сентября, 20.00, «Эстади Йохан Кройфф»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Дембеле, 2:0 – 17, пенальти Гризманн, 2:1 – 31 Бонилья, 3:1 – 51, пенальти Коутиньо.
БарселонаНето (Пенья, 46), Пике (Араухо, 46), Лангле (де Йонг, 46), Альба (Фирпо, 46), Серджи Роберто (Семеду, 46), Аленья (Пуч, 46), Бускетс (Конрад, 46), Дембеле (Куэнка, 46), Педри (Тринкау, 46), Месси (Брэйтуэйт, 46), Гризманн (Коутиньо, 46).
Химнастик ТаррагонаВильфред (González, 46), Ориоль (Гиу, 76), Руэда (Миранда, 76), Альбарран, Тьенса (Фран Карбиа, 60), Бонилья (Пратс, 87), Trilles, Бруги (Grifell, 60), Ribelles (Prudhomme , 76), Олива (Lasso, 60), Аман (Ballesteros, 60).
Предупреждения:
Бруги (13), Бускетс (21), Бонилья (36).

 

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