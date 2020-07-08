Пловчиха Белоногофф: «В британской школе негативно относились к русским. Высмеивали, что все на допинге, что все алкоголики»

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф рассказала об отношении к русским в британской школе.

Белоногофф родилась и до 2019 года жила в Великобритании, потом переехала в Санкт-Петербург, где сейчас и тренируется. В сентябре этого года она официально перешла в сборную России.

– Что говорили в британской школе, когда узнавали, что вы русская?

– Я бы сказала, что в нашей школе негативно относились к русским. В целом же я не особо отличалась от других. Если бы у меня было какое-то английское имя, то никто бы не знал, что я русская.

– Негатив шел от учителей или учеников?

– В основном от учеников. Были определенные моменты, когда и учителя говорили, что Россия ужасная. Негатив шел именно в мою сторону. Я это прямо чувствовала.

От учеников были шутки по поводу того, что нужно было фашистам разгромить Советский Союз, чтобы этих русских здесь не было, а то они все ужасные. Высмеивали, что мы все на допинге, что мы все алкоголики.

Например, сидим с подругами, и кто-то мог повернуться и сказать: «Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян». Это было нормальным и не считалось расизмом.

Все к этому спокойно относятся. В какой-то момент я перестала замечать, – сказала Белогонофф.