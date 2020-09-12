Косторная о тренировках у Тутберидзе: «Такие спортсменки, как я, Щербакова и даже Валиева, не могут кататься с детьми 2010 года рождения»

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Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, просила ли она прежнего тренера Этери Тутберидзе не пускать на ее тренировки других фигуристок.

Были ли списки нон-грата, о которых писала Этери Георгиевна?

– Не то чтобы... Я считаю, что такие спортсменки, как я, Аня (Щербакова) и даже Камила (Валиева), не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Даже если и могут, им надо объяснить: девочки взрослые, они не будут делать поблажки. Если ты им помешаешь, то они на тебя прыгнут или наорут.

Я, когда была маленькая, раньше каталась по бортам, мне говорили: помешаешь кому-нибудь – быстро прям уйдешь.

Был такой момент, что я сказала тренерам – нас и так уже 8 человек. Сумасшедший темп тренировок, и выводить еще детей – это неправильно. Так получилось, что у нас 4 человека выходили одновременно, они вроде делали все, как всегда, но дико мешали, и меня это раздражало.

С твоей стороны были только просьбы – не было требований?

 – Да, я говорила: давайте сделаем по-другому, пожалуйста. Так неудобно и невозможно. Но никакой реакции. Мне не пошли навстречу, – сказала Косторная.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

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