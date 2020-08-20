👑Неймар будет играть с надписью «Король» на бутсах. Он начал сотрудничать с Puma

Нападающий и сборной Бразилии Неймар начал сотрудничество с немецким производителем спортивной экипировки Puma.

В рамках сделки 28-летний форвард будет играть в бутсах, изготовленных в классическом стиле, со словом KING («Король») на язычках.

«Я рос на видео с игрой таких легенд, как , Кройфф, и Марадона. Они были королями на поле, королями моего вида спорта. И их объединяли любовь к игре, огромное желание показывать свои лучшие качества и характер.

Не всегда все упирается в то, чтобы стать лучшим или сильнейшим, иногда важнее всего – вдохновлять будущие поколения. Это всегда было моей мечтой – все отдавать футболу, потому что футбол дал мне все то, что у меня есть.

Я хочу вернуть то наследие, которое все те звезды оставили на поле. Хочу вернуть моменты из истории, повторить их магию, которую они творили в своих классических кожаных бутсах – и в таких же бутсах оставить свое наследие. Все они играли в бутсах Puma, и все они творили магию в бутсах KING.

Каждый раз, когда я буду зашнуровывать свои бутсы KING, я буду прилагать все усилия, чтобы добиться поставленных целей и прославлять свое имя, а также имена тех, кто носил бутсы KING до меня», – заявил Неймар.

Ранее стало известно, что ради сделки с Puma Неймар прекратил сотрудничество с американской компанией , которая спонсировала его с 13 лет.

Именно сейчас Неймар может занять место Роналду и Месси. Пусть у него получится