«Локо» готов платить Кузяеву 2 млн евро в год («РБ-Спорт»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Далер Кузяев Футбол

«Локомотив» интересуется бывшим полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.

По данным «РБ-Спорт», московский клуб готов предложить 27-летнему хавбеку контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Ранее стало известно, что сам игрок хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Сообщалось, что он ведет переговоры с «Алавесом», также им интересуется «Саутгемптон».

В настоящее время Кузяев является свободным агентом, срок контракта с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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